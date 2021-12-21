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Мутко заявил о вероятности повышения ставок по ипотеке в РФ до 10 процентов

Полина Долганова

Экономика
Мутко заявил о вероятности повышения ставок по ипотеке в РФ до 10 процентов
Фото: roscongress / Антон Балашов

Ставки по ипотеке в России в следующем году могут увеличиться до 10–10,2 процента. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил генеральный директор государственной компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, увеличение может произойти из-за повышения ключевой ставки.

— Сегодня они где-то 9,2 процента. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2 процента, — сказал гендиректор.

Он добавил, что, как правило, ставки на вторичном рынке бывают на 0,25–0,5 процентных пункта выше, передает РБК.

До этого Виталий Мутко заявил, что в 2022 году цены на жилье будут расти не более чем на уровень инфляции, тем самым они войдут в нормальный цикл. Он также отметил, что в некоторых регионах рост цен и вовсе может остановиться. Однако он не назвал регионы, где приостановится рост цен. Известно только то, что в этих субъектах наблюдается небольшой спрос на жилье. Данный прогноз, считает Мутко, может реализоваться, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции.

17 декабря Центробанк повысил ключевую ставку на один процент — до 8,5 процента годовых. Инфляция в России, как уточняется, складывается выше октябрьского прогноза банка.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон (пять–шесть процентов) произойдет не ранее 2023 года.

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