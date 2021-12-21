Крупное ДТП с девятью машинами произошло на внешней стороне ТТК

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение сильно затруднено. Выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что в ДТП приняли участие 13 машин. Предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых 7 человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.

Также на минувшей неделе произошло 17 наездов на стоящий транспорт и препятствия.