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Госдума и ЦИК поучаствуют в эксперименте по обратной связи россиян с госорганами

Полина Долганова

Общество
Госдума и ЦИК поучаствуют в эксперименте по обратной связи россиян с госорганами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государственная дума, аппарат правительства России и Центризбирком присоединятся к эксперименту по обратной связи граждан с государственными органами через портал Госуслуг. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Эксперимент по внедрению на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы обратной связи с гражданами будет продолжен, а число его участников — расширено, — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уточняется, что срок действия экспериментального проекта продлен до 20 декабря следующего года.

В пресс-службе напомнили, что специальную форму на сайте Госуслуг россияне могут обращаться к конкретным ведомствам. Статус их заявлений отображается в личном кабинете.

20 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года правительство РФ расширит список региональных сервисов для граждан и бизнеса на портале госуслуг. По словам премьер-министра, речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость.

Он также отметил, что ранее такие услуги предоставлялись только на онлайн-площадках субъектов России, но их не было на сайтах профильных ведомств. Некоторые вообще не предоставлялись в электронном виде.

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