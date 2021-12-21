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Предполагаемый виновник крупного ДТП находится в неадекватном состоянии. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Предполагаемый виновник крупного ДТП находится в неадекватном состоянии. Видео
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В Сети появилось видео с предполагаемым виновником крупного ДТП, в котором приняли участие 13 машин.

На кадрах видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Он сидит на земле и не в силах подняться на ноги. Рядом с ним стоят спасатели, предлагая ему свою помощь.

Видео: Telegram / Москва 24

По данным Telegram-канала SHOT, возможный виновник ДТП — 34-летний Павел С. Он находился за рулем минивэна GMC Savana Explorer, который и спровоцировал крупную аварию. В настоящее время мужчину везут на медицинское освидетельствование.

Утром 21 декабря на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом, произошло крупное ДТП. В аварии приняли участие 13 машин. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП — микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами.

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