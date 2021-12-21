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Появилось видео с моментом крупного ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с моментом крупного ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Столичный Дептранс опубликовал видео момента массовой аварии на ТТК, которая произошла утром во вторник, 21 декабря, на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК.

На кадрах видно, как черный автомобиль несется сквозь плотный поток машин и сносит всех, кто встречается на его пути.

Судя по данным видеорегистратора, авария произошла в 09:39.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В аварии приняли участие 13 машин. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП — микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами.

По данным Telegram-канала SHOT, возможный виновник ДТП — 34-летний Павел С. Он находился за рулем минивэна GMC Savana Explorer, который и спровоцировал крупную аварию. В настоящее время мужчину везут на медицинское освидетельствование.

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