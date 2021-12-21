Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

QR-коды для входа в ТЦ отменили в Свердловской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
QR-коды для входа в ТЦ отменили в Свердловской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры до 20 января. На этот же срок заведениям общественного питания разрешено работать ночью. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, в преддверии праздников количество заболевших COVID-19 в регионе начало снижаться. Такое развитие событий губернатор назвал настоящим новогодним подарком.

— Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все за и против, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код, — написал глава субъекта на своей странице в Instagram.

Месяц назад власти Свердловской области рассматривали возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. Кроме этого, вице-губернатор Павел Креков заявил о возможном расширении списка учреждений с входом по QR-коду. Так, например, он рекомендовал ограничить посещение храмов без кодов. При этом в настоящее время из-за снижения количества заболевших некоторые ограничения могут быть отменены.

Читайте также:
QR-коды Свердловская область Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте