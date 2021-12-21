QR-коды для входа в ТЦ отменили в Свердловской области

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В Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры до 20 января. На этот же срок заведениям общественного питания разрешено работать ночью. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, в преддверии праздников количество заболевших COVID-19 в регионе начало снижаться. Такое развитие событий губернатор назвал настоящим новогодним подарком.

— Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все за и против, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код, — написал глава субъекта на своей странице в Instagram.

Месяц назад власти Свердловской области рассматривали возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. Кроме этого, вице-губернатор Павел Креков заявил о возможном расширении списка учреждений с входом по QR-коду. Так, например, он рекомендовал ограничить посещение храмов без кодов. При этом в настоящее время из-за снижения количества заболевших некоторые ограничения могут быть отменены.