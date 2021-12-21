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Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по пунктам приема новогодних елок для переработки.

В голосование «Запускаем елочный круговорот в Москве» приняли участие более 170 тысяч человек. Больше всего желающих отнести елку в пункт приема оказалось в Восточном административном округе (ВАО) — 16,03 процента проголосовавших, на втором месте жители Северо-восточного округа (СВАО) — 12,86 процента, на последнем месте в тройке лидеров разместился Южный административный округ (ЮАО) — 11,51 процента.

Более 90 процентов участников голосования выбрали предложенные варианты адресов пунктов приема, остальные десять процентов внесли свои предложения.

На вопрос о том, какой символ праздника им ближе, ответили 174 015 человек, из которых больше половины, 60,61 процента, указали, что планируют украшать в этом году искусственную ель. 17,89 процента опрошенных вообще не собираются ставить елку к Новому году, а 11,21 процента опрошенных отметили, что собираются принести домой живую ель.

Кроме того, 4,95 процента москвичей украсят свои дома хвойными ветками, а 3,04 процента купят елку в горшке. Оригинальный символ праздника из бумаги, картона и других вторичных материалов будут делать 1,64 процента проголосовавших, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С 2 января по 20 февраля 2022 года в Москве пройдет акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елочный круговорот». Она призвана помочь горожанам грамотно утилизировать новогодние деревья, а также привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. Акция проводится ежегодно с 2016 года и пользуется у москвичей популярностью.

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