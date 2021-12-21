В Кремле прокомментировали ДТП с участием губернатора Кемеровской области

Фото: Администрация президента РФ

Авария с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в средствах массовой информации, новости об этом доступны всем, в том числе и президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что, насколько известно в Кремле, губернатор не пострадал в результате ДТП.

— Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени. Но вместе с этим, это широко освещает в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента, — цитирует представителя аппарата президента РИА Новости.

21 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в аварию, когда ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Инцидент произошел на трассе Кемерово — Новокузнецк. В аварии с участием главы регионы пострадали два человека. Оба пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

Предварительной причиной аварии с участием губернатора могли стать сложные погодные условия. По данным газеты «Известия», которая проанализировала видео аварии в других СМИ, на момент ДТП на дороге мог образоваться сильный гололед.