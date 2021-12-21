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Два человека пострадали в аварии с участием машины губернатора Кемеровской области

Полина Долганова

Происшествия
Два человека пострадали в аварии с участием машины губернатора Кемеровской области
Фото: Вечерняя Москва

Два человека пострадали в аварии с участием рабочего автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф.

Уточняется, что оба пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как среднетяжелое, передает РИА Новости.

21 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в аварию, когда ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Инцидент произошел на трассе Кемерово — Новокузнецк.

Предварительной причиной аварии с участием губернатора могли стать сложные погодные условия. По данным газеты «Известия», которая проанализировала видео аварии в других СМИ, на момент ДТП на дороге мог образоваться сильный гололед.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

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