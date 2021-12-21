Москомархитектура согласовала проект жилого микрорайона в Новых Ватутинках

Недвижимость / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовал проект нового жилого микрорайона в Новых Ватутинках в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Микрорайон планируется возвести на территории поселения Десеневское. Общая площадь всех зданий составит около 200 тысяч квадратных метров. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, пять полузамкнутых кварталов будут выстроены вокруг небольшого парка — центрального общественного пространства. Разноэтажные секции будут чередоваться и образовывать богатый силуэт застройки.

— Каждый квартал будет выделяться своим уникальным цветом: бордо, шампань, терракота, патинированная медь и белый. «Светлые» и «темные» кварталы чередуются: кварталы с более насыщенными по цвету фасадами стоят по углам участка, градостроительно фиксируя их, — добавил Кузнецов.

Дополнительное разнообразие в восприятие силуэта застройки решили достичь, акцентируя цветом верхние этажи «светлых» кварталов. Кроме того, в структуре застройки предусмотрено свободное от машин пространство. Его образуют парк и дворы, передает агентство городских новостей «Москва».

— А для личного транспорта предусмотрены подземные паркинги. Во дворах спокойная атмосфера с уютными палисадниками. Уличный фронт более активен и оживлен: на первых этажах магазинчики, офисы и кафе с летними террасами, — отметили в бюро DNK ag.

16 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что многофункциональный жилой кластер возведут на месте сноса старых пятиэтажек в столичном районе Хорошево-Мневники. Проект квартала предусматривает создание каскадов зеленых садов, аллей и более двух тысяч новых рабочих мест. Вся необходимая инфраструктура будет сосредоточена рядом с жилыми объектами.