Омбудсмен Москвы заявила об отсутствии роста жалоб на жестокость с детьми в пандемию

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В период пандемии коронавирусной инфекции в столице не зафиксировали роста жалоб на жестокое обращение с детьми. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская во вторник, 21 декабря.

Она сообщила, что в текущем году ей отправили 20 заявлений из-за жестокости в отношении несовершеннолетних.

— Из них 3 — психологических, 17 — физических, то сеть с ростом нашего коронавируса и пандемии, я не могу сказать, что рост обращений по домашнему насилию он как-то возрос, такого не было, — цитирует слова омбудсмена РИА Новости.

До этого Ярославская отметила, что в период пандемии COVID-19 выросло число разводов, что повлекло за собой ряд других непростых проблем. По ее словам, за последнее время родители все чаще обращаются с вопросами определения места жительства ребенка и порядка общения с ним в случае раздельного проживания родителей.

Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что законодательный запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми необходимо ввести в стране.