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Число поврежденных автомобилей после ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве достигло 20

Илья Ашуров

Происшествия
Число поврежденных автомобилей после ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве достигло 20
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

По предварительным данным, от водителя автомобиля Ford механические повреждения получили 20 автомобилей. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно травмы у них не тяжелые, — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что девять эвакуаторов АМПП помогают при разборе последствий ДТП.

— Все поврежденные автомобили будут бесплатно перемещены в безопасное место, — заключили в ведомстве.

Крупное ДТП на ТТК

Утром 21 декабря на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом, произошло крупное ДТП. В аварии приняли участие 13 машин. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП — микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами.

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