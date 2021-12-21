Вокзалы, станции МЦК и МЦД в Москве украсили к Новому году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

Новогодние украшения появились на столичных вокзалах и станциях Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) во вторник, 21 декабря.

Уточняется, что транспортные объекты украсили с помощью нарядных елей, разноцветных шаров и игрушек.

— К новогодним праздникам преобразился новый вокзал Восточный. Перед входом «расцвели» сказочные деревья, около нарядной ели припарковались запряженные оленями сани, стеклянные фасады здания засверкали яркими огнями гирлянд. Стилизованные паровозики, украшенные фонариками, появились на Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах, напоминая, что Новый год — время путешествий, — отметили в столичном перевозчике.

В пресс-службе добавили, что украшенные гирляндами и яркими елочными игрушками хвойные деревья появились на станциях «Лужники» и «Кутузовская» МЦК.

Помимо этого, специалисты установили сказочных оленей и праздничные елки на остановочных пунктах Славянский бульвар и Опалиха первого и второго маршрутов МЦД соответственно, говорится в сообщении.

21 декабря заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более тысячи новогодних елей украсили улицы Москвы в преддверии праздника.