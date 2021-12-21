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Москвичей предупредили о морозной погоде в грядущую новогоднюю ночь

Виктория Сикерина

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Погода в Москве Новый год — 2022
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Москвичей предупредили о морозной погоде в грядущую новогоднюю ночь
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Синоптики прогнозируют в Москве в ночь на 1 января следующего года похолодание до минус 15 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос» во вторник, 21 декабря.

Специалисты отметили, что в первый январский день ожидается до минус 12 градусов в дневное время суток.

— При этом можно утверждать, что снег, высота которого в столице сегодня составляет 23 сантиметра, не растает, а, напротив, его еще прибавится, и совсем не исключено, что небольшой снег будет кружить и в последний день уходящего года, — заявили в пресс-службе.

Метеорологи подчеркнули, что последние пять лет в период новогодних праздников наблюдалась оттепель, говорится в сообщении.

Во вторник, 21 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода. Также в течение дня возможны небольшой снег и гололедица. Днем в Москве прогнозируется от минус 18 до минус 16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус 24. В Подмосковье днем ожидается минус 19 градусов, а ночью похолодает до минус 25 градусов.

В этот же день синоптики прогнозируют северный ветер. Его скорость будет достигать 6–11 метров в секунду.

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