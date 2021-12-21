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BMX-велодром появится в Дмитровском районе Москвы в 2022 году

Виктория Сикерина

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BMX-велодром появится в Дмитровском районе Москвы в 2022 году
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

Строительство BMX-велодрома в районе Дмитровский на севере Москвы завершат в 2022 году. Об этом рассказал во вторник, 21 декабря, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что объект спортивной инфраструктуры появится на Ангарской улице.

— На участке площадью 6,2 тысячи квадратных метров будет выполнена реконструкция административно-бытового корпуса со стартовой горой, устроен пост круглосуточной охраны, организована новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, обустроены три виража с подпорными стенами высотой до трех метров и покрытием из асфальтобетона, а также четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что территорию велодрома также оснастят спортивным и парковым освещением.

Ранее глава московского департамента строительства сообщил, что 13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году. Он напомнил, что в текущем году всего было введено в эксплуатацию пять объектов спорта: специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс в Коломенском проезде; спортивный комплекс на улице Барышихе; физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Губкина; многофункциональный комплекс «Красный Октябрь» и спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы.

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