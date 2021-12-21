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Старт строительства четырех спорткомплексов в Москве назначили на следующий год

Виктория Сикерина

Город
Старт строительства четырех спорткомплексов в Москве назначили на следующий год
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Раменки Карта всех событий

В следующем году в Москве начнется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Об этом заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 21 декабря.

— В 2022 году начнутся основные строительные работы на площадках для четырех физкультурно-оздоровительных комплексов, — сообщил он.

По словам главы ведомства, на месте бывшего спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки» специалисты возведут четырехэтажный центр общей площадью порядка шести тысяч квадратных метров.

Также спортивный объект предусмотрен на Алтайской улице в районе Москвы Гольяново. Его площадь составит почти четыре тысячи «квадратов». Здесь для посетителей оснастят два бассейна для взрослых и детей.

Еще один ФОК построят на Алтуфьевском шоссе в Бибиреве.

— Начнем строительные работы для трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более четырех тысяч квадратных метров на Изваринской улице, — заключил Загрутдинов.

Ранее глава столичного департамента строительства рассказал, что строительство BMX-велодрома в районе Дмитровский на севере Москвы завершат в 2022 году. Объект спортивной инфраструктуры появится на Ангарской улице.

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