Путин рассказал, что будет в случае появления инфраструктуры НАТО на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москву крайне беспокоит наличие военных мощностей США рядом с российской границей. Об этом он заявил во вторник, 21 декабря.

Он также отметил, что его американский коллега Джо Байден во время саммита 7 декабря сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности. В этом вопросе необходимо иметь долгосрочные юридические гарантии. При этом таким гарантиям со стороны США верить нельзя, потому как Штаты легко из них выходят.

Путин добавил, что если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и разместится на Украине, то подлетное время ракет сократится от 7 до 10 минут, а гиперзвукового оружия — до пяти минут, предает РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также не проводить военных учений с отработкой плана применения ядерного оружия.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.