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Московский департамент строительства планирует построить пять мостов до 2024 года

Евгений Белоусов

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Московский департамент строительства планирует построить пять мостов до 2024 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Департамент строительства Москвы планирует до 2024 года построить пять мостов, из которых над тремя уже ведутся строительные работы. Об этом 21 декабря сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, это два моста по проекту строительства Юго-Восточной хорды и мост через затон Новинки на территории ЗИЛ.

Рафик Загрутдинов также отметил, что проектом планировки территории Мневниковской поймы предусмотрено строительство двух автомобильных мостов. Кроме того, предусмотрено строительство пешеходного моста, который обеспечит пешеходную доступность жителям Филевской поймы к станции метро.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы должны построить не просто водные переправы, а архитектурно-яркие, выразительные инженерные сооружения, — подчеркнул руководитель департамента.

Такие мосты должны пропускать автомобильные и пешеходные потоки. Отмечается, что на данный момент ведется разработка проекта планировки, разрабатывается концепция и определяется идеология архитектуры этих мостов. После этого начнется их проектирование.

Загрутдинов также заявил, что столица вдвое перевыполнила план по строительству искусственных сооружений в текущем году. Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря увеличению уровня производительности труда и внедрению в строительство современных технологий.

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