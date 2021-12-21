Жители Москвы собрали свыше тонны фруктов в рамках акции «Подвешенный мандарин»

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Москвичи собрали более тонны фруктов в рамках проведения акции «Подвешенный мандарин». Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что благотворительные мероприятия проходят на городских ярмарках. Жители и гости Москвы могут оставить приобретенные цитрусовые в специальных корзинах.

— Каждый желающий на наших ярмарках может приобрести мандарины, положить их в корзину, а мы отвезем их в новогодние праздники в благотворительные организации, которые раздадут их тем людям, которые не могут позволить себе мандарины. С начала акции посетителями московских ярмарок собрано уже более тонны мандаринов, — заявил глава ведомства.

Представитель Фонда помощи хосписам «Вера» Ольга Эбич выразила благодарность москвичам и организаторам за благотворительную акцию и помощь.

— Эти мандарины пойдут для наших подопечных. Хочется подарить им атмосферу праздника, так как для кого-то из них этот Новый год может стать последним, — цитирует ее слова официальный сайт мэра Москвы.

Акция «Добрая елка мэра Москвы» стартовала в столице в понедельник, 20 декабря. Мероприятие продлится до 29 декабря. В рамках мероприятия городские власти подготовили свыше восьми тысяч новогодних подарков для детей, которые находятся в больницах на лечении.