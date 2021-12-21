Инфекционист назвал неизлечимое последствие коронавируса

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Нарушение обоняния после коронавируса, которое имеет название паросмия, невозможно вылечить при помощи медикаментов. Об этом рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.

— Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи. То есть они не ощущают приятные запахи — только гнилостные, — отметил он.

По словам медика, никакие варианты медикаментозного лечения не помогли пациентам. Врач добавил, что паросмия со временем проходит сама по себе. Чаще всего неприятный синдром исчезает через два месяца, однако у некоторых пациентов положительная динамика отсутствует в течение полугода после болезни, пишет URA.RU.

До этого врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что у коронавируса завершается способность к мутации, и предположил, что штамм «омикрон» может стать его последним изменением.

Ранее врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбег Шугушев рассказал, что постковидный синдром после инфекции, вызванной штаммом «омикрон», не будет сильно отличаться от обычной картины заболевания. Однако он может вызывать более серьезные осложнения.