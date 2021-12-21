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Шойгу заявил, что свыше 30 военных госпиталей задействованы в борьбе с COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Шойгу заявил, что свыше 30 военных госпиталей задействованы в борьбе с COVID-19
Фото: er.ru

Более 30 медицинских учреждений Министерства обороны РФ используют для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу во вторник, 21 декабря, во время заседания коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

По его словам, Министерство принимает активное участие в оказании помощи гражданам.

— Построенные в 2020 году 32 госпиталя активно задействуются в ликвидации пандемии во всех субъектах России, — заявил он.

Шойгу уточнил, что Минобороны с помощью пяти тысяч медиков выполнило все поручения по оказанию медицинской помощи жителям 16 субъектов страны и семи зарубежных государств, пишет ТАСС.

За минувшие 24 часа в России выявили 25 907 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. При этом у 7,2 процента заболевших не наблюдалось клинических симптомов инфекции. По количеству заболевших в стране на первое место вышел Санкт-Петербург. За последний день в Северной столице выявили 2075 новых случаев коронавирусной инфекции.

Шойгу заявил, что свыше 30 военных госпиталей задействованы в борьбе с COVID-19
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