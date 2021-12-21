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Киновед Наум Клейман объяснил, как формировать список фильмов для школьников

Ирина Игнатенко

Общество
Киновед Наум Клейман объяснил, как формировать список фильмов для школьников
Фото: Денис Кондратьев

Создание списка кинофильмов для просмотра в школах необходимо, поскольку поможет детям лучше понимать вопросы, связанные с их взрослением. Формировать список необходимо с учетом мнений детей и педагогов. Такое мнение высказал киновед, историк кино, заслуженный деятель искусств России Наум Клейман.

В качестве примера картин, которые можно показывать в школах, киновед назвал «Броненосец Потемкин», «Однажды ночью», фильмы Шукшина, Довженко, Тарковского.

— Ими не нужно восхищаться, но их можно обсуждать, — пояснил собеседник «Радио 1».

Он добавил, что в кино, как и в литературе, есть абсолютная классика, которую стоит знать всем.

Он также добавил, что в школе нужно показывать те фильмы, которые «корреспондируют со школьной программой». Например, при изучении творчества Льва Толстого можно показать различные экранизации его романов.

До этого писатель Михаил Карс рассказал о литературных предпочтениях современной молодежи. По его словам, молодых людей, как и раньше, привлекают фантастика и фэнтези, истории о сверстниках, а также приключения, мистика и любовные романы.

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