Житель Балашихи избил сотрудника станции скорой помощи в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице сотрудника станции скорой помощи избил житель Балашихи. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», пострадавший — 42-летний сотрудник станции скорой помощи. Его избили прямо на рабочем месте. Мужчине потребовалась медицинская помощь. У потерпевшего диагностировали закрытый перелом носа.

По подозрению в правонарушении полиция задержала 49-летнего жителя Балашихи. В его отношении составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

На прошлой неделе водитель такси избил охранника ГКБ имени С. П. Боткина. Инцидент произошел у пропускного пункта больницы. Охранник не стал пропускать таксиста на территорию медучреждения. Это разозлило таксиста. Вскоре между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.