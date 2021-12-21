Заслуженный врач объяснил, чего ждать от омикрон-штамма коронавируса

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В США скончался первый пациент с диагностированным омикрон-штаммом коронавируса. Мужчина был старше 50 лет, имел хронические проблемы со здоровьем и не был привит. Сейчас омикрон — доминантный штамм в США, он составляет 73,2 процента от всех подтвержденных случаев коронавируса. Также смертельный случай зафиксирован в Великобритании.

Михаил Каган, заслуженный врач РФ, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что значат первые смерти от омикрон-вируса и действительно ли он так опасен.

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Чего ждать от омикрон-штамма коронавируса

— Омикрон обладает двумя свойствами: он чрезвычайно заразен и он уклоняется от иммунитета в отличие от всех остальных штаммов. Почему так мало смертей? Есть много моментов, и не все мы можем переносить на российскую действительность. В Южной Африке молодое население, которое на 20-30 лет младше нашего. В Европе и США выше уровень вакцинации, чем у нас. Тем не менее, один случай уже вызвал тревогу. Пока большинство находятся на ранней стадии болезни, и большинство заболевших еще не болеют так долго. В среднем, болезнь занимает 2-3 недели, — рассказал врач.

Кроме этого, пока не изучено, возникает ли постковидный синдром после омикрон-штамма. Он отметил, что из-за него в скором времени в России может возникнуть коллапс в сфере здравоохранения.

— Может возникнуть высокая потребность в госпитализации, и ситуация во многих регионах страны может стать напряженной. Штамм дельта развивался медленнее. Я думаю, что к Новому году будет более четкая картина. Есть надежда, что омикрон менее патогенный, но высоко заразные вирусы все равно собирают большой «урожай», потому что много людей одновременно заболевают.

Врач прогнозирует очередную волну в феврале. Чтобы уберечь себя, нужно проводить вакцинацию и ревакцинацию, а также носить маски и периодически делать экспресс-тесты на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в России зафиксирован 41 случай заражения омикрон-штаммом.