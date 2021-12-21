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«Чипы и криптография»: эксперт объяснил, чем цифровой паспорт лучше обычного

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Чипы и криптография»: эксперт объяснил, чем цифровой паспорт лучше обычного
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Проект указа о цифровых паспортах планируют внести в Кремль. Все разногласия по документу были урегулированы. Электронные документы планируется выдавать гражданам РФ до конца 2022 года, при этом замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной.

Илья Димитров, омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что такое цифровой паспорт, зачем он необходим и какие опасности могут поджидать его обладателя.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Зачем нужен цифровой паспорт

— Во многих странах цифровой паспорт – это норма. Это примерно то же самое, что и переход от банкнот к картам. Раньше тоже было страшно, но потом все поняли, что это удобно. Электронный паспорт усложняет жизнь для мошенников, потому что требования к безопасности электронных документов на порядок выше. Подделать его маловозможно. Там используется и чипы, и криптография, и голография, — объяснил эксперт.

Просто считать паспорт невозможно из-за высокой степени его защиты. Технологии разрабатывались годами. Тем не менее, исключать человеческий фактор эксперт не спешит.

— Постоянно идет создание новых систем защиты и систем нападения. Две парадигмы двигаются, но мир не изменится.

Эксперт объяснил, как происходят мошенничества с цифровой подписью.

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