Появилось видео крупного пожара в частном доме на юго-востоке Москвы

Фото: Telegram-канал / Происшествия и новости Москвы

Один человек пострадал в результате крупного пожара в частном доме на юго-востоке Москвы. Видео с горящим зданием появилось в Сети.

В пресс-службе МЧС по городу сообщили, что информация о пожаре по адресу Лермонтовский проспект, дом 240, строение 10, поступила 21 декабря в 16:18. Прибывшие спасатели установили, что горит двухэтажный деревянный частный жилой дом на площади 300 квадратных метров.

Пожарные спасли двух человек, в том числе ребенка. Открытое горение ликвидировали в 17:22, а в 17:41 пожар полностью потушили.

Видео: Telegram-канал / Происшествия и новости Москвы

До этого сообщалось, что из-за пожара в казарме воинской части, расположенной в Новой Москве, были эвакуированы 465 человек. Пожар в казарме воинской части в поселке Мосрентген произошел 21 декабря около 15:00. В результате возгорания никто не пострадал.

16 декабря пожар произошел в частном доме, расположенном на территории СНТ «Урожай» под Клином. После локализации возгорания спасатели нашли тела двух погибших. По данному факту организована доследственная проверка.