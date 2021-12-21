Сергей Собянин поздравил московских школьников с медалями на международных олимпиадах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с завоеванными медалями на международных олимпиадах в 2021 году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр города отдельно поблагодарил московских школьников, заработавших золото на 18-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров и отметил, что 19 золотых медалей за 2021 год — историческое достижение.

— Отличное завершение сезона международных олимпиад! — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Москвы добавил, что по количеству наград столичные школьники обогнали юниоров из Сингапура и Шанхая — городов, которые считаются лидерами в сфере образования.

21 декабря в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили о выделении 63 миллионов рублей на реализацию проекта «Школа профессионального роста» для студентов-медиков. Гранты в следующем году поступят в три медицинских вуза: Первый МГМУ имени Сеченова, МГМСУ имени Евдокимова, РНИМУ имени Пирогова.