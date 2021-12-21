Москва, Петербург и Краснодар стали самыми «общительными» городами в «Одноклассниках»

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Жители Москвы, Петербурга и Краснодара стали самыми общительными в социальной сети «Одноклассники» в 2021 году. Там появился раздел «‎Общение и контент» с итогами подходящего к концу года.

В пятерку самых общительных городов России также вошли Омск и Ростов-на-Дону.

Согласно проведенному исследованию, москвичи отправили в два раза больше сообщений, чем жители следующих четырех городов в топе.

Самым популярным днем для общения в «Одноклассниках» стало воскресенье: в последний день недели пользователи отправляют более 15 процентов от всего количества сообщений за неделю. Что касается праздников, то больше всего сообщений отправляли 8 Марта и 9 Мая.

В соцсети также отметили, что среди официальных групп брендов больше всего сообщений приходит AliExpress, «Сима-ленд» и издательству «АСТ». За ними следуют Сбер и «Столото».

Социальная сеть также представила на специальном сайте с итогами года новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей.