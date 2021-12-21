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Первое СМС-сообщение в истории продали как NFT-токен за 132 тысячи евро

Иван Юминов

В мире
Первое СМС-сообщение в истории продали как NFT-токен за 132 тысячи евро
Фото: Instagram / aguttes_

Первое СМС-сообщение в истории, отправленное в декабре 1992 года, продали как NFT-токен на торгах в Париже более чем за 130 тысяч евро. Об этом сообщили в аукционном доме Aguttes во вторник, 21 декабря.

— Aguttes объединит усилия с Vodafone для проведения аукциона по продаже первого СМС, когда-либо отправленного, в виде NFT. Он был передан сетью Vodafone 3 декабря 1992 года и получен Ричардом Джарвисом, сотрудником Vodafone, во время рождественских праздников, — говорится в сообщении.

Сообщение состоит из 15 символов: «С Рождеством». Лот представлял собой цифровой экран в акриловой рамке, на котором отображалась копия сообщения.

Неизвестный покупатель приобрел токен за 132 тысячи евро с учетом комиссии. Vodafone пожертвует деньги агентству ООН по делам беженцев, отмечается на странице Aguttes в Instagram.

22 марта сообщалось, что один из основателей компании Twitter и ее экс-руководитель Джек Дорси продал свой первый твит на аукционе за 2,9 миллиона долларов. Отмечалось что покупатель получил не сам твит, а цифровой актив в виде уникального NFT-токена.

В своем первом сообщении от 21 марта 2006 года предприниматель написал, что занимается настройкой своего аккаунта. На данный момент его обладателем стал генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави.

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