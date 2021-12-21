«Просто чудовищно»: Навка отреагировала на избиение фигуриста Соловьева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Избиение фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве является чудовищным событием. Об этом заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка во вторник, 21 декабря.

— Просто чудовищно! Вчера ночью наш коллега, часть нашей #navkateam, Дмитрий Соловьев, пострадал, защищая свою жену и ее подругу от трех негодяев, которые приставали к девушкам, — рассказала спортсменка.

Фигуристка выразила надежду, что все обойдется и Соловьев пойдет на поправку. Он является интеллигентным и добрым человеком, отметила Навка в Instagram.

21 декабря сообщалось, что Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. На счету 32-летнего фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

Менеджер фигуриста рассказала, что в настоящее время Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Врачи пока не уточняют, сколько времени спортсмену понадобится для восстановления.