Зеленский собрал журналистов и послов на шашлыки и глинтвейн на Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский собрал журналистов и послов в резиденции «Синегора» на шашлыки и глинтвейн. Об этом сообщает «УНИАН» во вторник, 21 декабря.

— Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку. Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение, — говорится в сообщении.

Мероприятие проходит вокруг большого костра, всем желающим наливают вино. «Синегора» находится в Ивано-Франковской области, там лидер проводит двухдневную конференцию послов Украины под лозунгом «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», отмечает «УНИАН».

20 декабря глава штаба партии Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего президента в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил чиновник.

В тот же день в партии «Европейская солидарность» заявили, что дело о госизмене говорит о развитии паранойи у Зеленского. Действия правоохранителей, как уверены во фракции, не имеют ничего общего с правом. Дело против Порошенко является политическим заказом Зеленского, «маниакально» одержимого идеей расправы над главным оппонентом, заключили в партии.