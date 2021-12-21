Диетолог рассказала, кому вредно есть белокочанную капусту

Фото: Вечерняя Москва

Белокочанную капусту не рекомендуется употреблять людям с почечнокаменной болезнью, панкреатитом и обострением язвенной болезни желудка. Об этом сообщила врач-диетолог Светлана Фус.

Она уточнила, что пурины, находящиеся в белокочанной капусте, пагубно влияют на людей с почечнокаменной болезнью. Также капуста этого вида будет выступать раздражителем для граждан с панкреатитом и обострением язвенной болезни желудка. В этом случае овощ тоже будет плохо влиять на самочувствие.

Тем не менее Фус отметила, что у белокочанной капусты намного больше положительных качеств, чем отрицательных. Например, витамин С в белокочанной капусте даже при термической обработке сохраняет свои свойства, а клетчатка защищает микрофлору человека. Витамин U в свою очередь обладает заживляющими свойствами.

Главное, что нужно понимать человеку: во всем необходимо знать меру, резюмировала Фус в интервью Пятому каналу.

21 декабря врач-диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит садиться на диету зимой. По ее словам, зимнее похудение чревато снижением сопротивляемости организма инфекциям.