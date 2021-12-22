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Морозная погода укрепилась в столичном регионе

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Морозная погода укрепилась в столичном регионе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вечером, 21 декабря, в Московском регионе начало фиксироваться укрепление морозной погоды. В это время температура воздуха в Дмитрове упала до минус 22 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Однако всего на полградуса выше наблюдается в Черустях и Клину. Также в Павловском Посаде температура воздуха остыла до минус 20,5 градусов.

Синоптики прогнозируют, что предстоящей ночью в Москве пройдет небольшой снег, а температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов. В центре столицы будет теплее — до минус 19 градусов. В Подмосковье также ожидаются морозы, но уже до минус 27 градусов.

21 декабря сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь с 21 на 22 декабря станет самой холодной в Москве с начала зимы. Он отметил, что эта ночь будет и самой длинной нынешней зимой: темно будет 17 часов. Безоблачная погода будет способствовать похолоданию, температура в Москве опустится до 20–22 градусов ниже нуля, а на севере города упадет до минус 24–29 градусов.

Тишковец также добавил, что в Подмосковье будет «чуть теплее»: от 18 до 23 градусов ниже нуля. Такой температурный спад бывает примерно раз в 15 лет, но последний подобный случай наблюдался 36 лет назад — в 1985-м.

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