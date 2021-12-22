Сбои в работе «ВКонтакте» наблюдаются в России

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В среду, 22 декабря, свыше десяти тысяч пользователей пожаловались на сбои в работе сервиса «ВКонтакте». Это следует из данных «Downdetector», который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Большая доля неполадок в работе наблюдается у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Также с жалобами обратились жители других российских городов. Сбои произошли и в соседних странах — в том числе в Белоруссии и на Украине.

13 декабря стало известно, что первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир Кириенко официально стал новым генеральным директором интернет-холдинга VK.

18 ноября предприниматель Павел Дуров рассказал, что мессенджер Telegram намерен делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов. Реклама в настоящее время находится в тестовом режиме и доступна не всем, уточнил он.

После ее запуска и покрытия основных расходов компания намерена делиться доходами, потому что это справедливо, подчеркнул бизнесмен. Некоторые администраторы каналов, по его словам, уже размещали рекламу в виде обычных сообщений. Новый формат позволит удобно продвигать каналы и ботов, заключил Дуров.