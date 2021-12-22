Пассажиры Мострансавто совершили свыше 400 миллионов поездок с начала 2021 года

Фото: mostransavto.ru

С начала 2021 года автобусы АО «Мострансавто» перевезли более 400 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба перевозчика.

— Это почти на 22 процента больше объема пассажиропотока в предыдущем 2020 году. В среднем в будний день в транспортных средствах компании пассажиры фиксируют проезд более 1,2 миллиона раз, — следует из сообщения.

Также отмечается, что чаще всего жители столичного региона оплачивали проезд социальными картами. Чуть меньше — бесконтактными банковскими или устройствами с NFC-чипом. Транспортными картами «Стрелка» пользуются 42 процента пассажиров. Картой «Тройка» осенью воспользовались на 14 процентов чаще в каждом следующем месяце, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Автотранспортное предприятие «Мострансавто» обслуживает более 160 маршрутов, которые идут в столицу, а также проходят по Московской области и рядом расположенным регионам — Владимирской, Рязанской, Тверской и Ярославской областям.

20 ноября стало известно, что пассажиры Мострансавто проехали по межрегиональным маршрутам свыше 75 миллионов раз за текущий год.

18 октября, «Вечерняя Москва» писала, что пассажиры Мострансавто приобрели у водителей и кассиров почти 90 тысяч средств индивидуальной защиты. В общественном транспорте региона ношение масок является обязательным.