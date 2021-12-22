Власти США раскритиковали Россию за импортозамещение

Фото: Администрация президента РФ

Соединеные Штаты Америки заметили отклонение России от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Это связано с российским импортозамещением и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства. Об этом заявил офис торгового представителя США Кэтрин Тай.

Также ведомство обвинило Москву в расширении государственного контроля над экономикой.

— Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции, — считает Тай, передает РИА Новости.

Кроме этого, Тай подчеркнул, что ведомство задействует инструменты ВТО для того, чтобы Россию привлекли к ответу за действия в многосторонней торговой системе.

Известно, что в основном претензии Соединенных Штатов связаны с тем, что Россия, как они считают, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, а также реализует программу импортозамещения в IT-секторе.

В июне президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани подчеркнул, что в России работает импортозамещение, которое является для экономики страны «правильным лекарством». По словам Трани, в настоящее время РФ вернулась на уровень, который был в стране до санкций. Он добавил, что российские власти оперативно реагировали на угрозу санкций, из-за чего смогли развить сельское хозяйство.