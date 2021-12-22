Эксперт предположил, когда в Европе введут новые ограничения из-за COVID-19

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В связи с активным распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в странах Европы будет повышаться уровень госпитализации. Поэтому после Нового года некоторым странам придется вновь ввести дополнительные противоэпидемические ограничения. Таким мнением поделился директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао.

— Полная и даже частичная изоляция очень эффективна для замедления темпов эпидемии, поскольку сокращает социальные взаимодействия. Однако она так сильно влияет на социальную жизнь и экономику, что будет реализована в крайнем случае, — отметил эксперт.

Кроме этого, Флао назвал ключевой в принятии решений ситуацию в Великобритании. Это связано с тем, что там ситуация с «омикрон»—штаммом на две недели опережает общеевропейскую, передает слова эксперта газета «Известия».

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Ранее стало известно, что заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зафиксированы уже в 106 странах мира.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.