Госдеп США призвал Россию отказаться от лжи и провокаций

Фото: Минобороны РФ

Госдепартамент США призвал Россию прекратить использование ложной и провокационной политики. Обращение последовало после заявления министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Он подчеркнул, что ответственность за эскалацию напряженности несут не Украина или США, а Россия и ее поддерживающие стороны.

— Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий, — написал Прайс на своей странице в Twitter.

Однако он не уточнил, какие именно слова Шойгу он комментирует

Ранее заявление Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокаций с химоружием в Донбассе опроверг официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. Также он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не общался с Шойгу на фоне обострения напряженной обстановки вокруг Украины.

Во вторник, 21 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ЧВК Соединенных Штатов готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные Североатлантического альянса (НАТО) отрабатывают варианты применения коалиций против РФ с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что манипуляции со стороны западных стран, которые прикрываются принципами международного права, надоели Москве. По его словам, страны Запада под разными предлогами действуют вдалеке от своих собственных границ.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.