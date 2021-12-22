Москвичам рассказали о работе столичной сети клиник памяти

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская сеть клиник памяти подготовила шестинедельный реабилитационный курс по улучшению памяти для людей старше 60 лет. Участники программы пять дней в неделю посещают занятия в клинике, которые помогают им улучшить работу памяти, внимания, речи, мышления.

В рамках реабилитационного курса пожилые проходят когнитивные и психотерапевтические тренинги. В начале курса они адаптируются, а после становятся заметны улучшения. По словам заведующего сети клиник памяти Виктора Савилова, в клинику часто приходят положительные отзывы от родственников участников программы.

Занятия проходят в небольших группах по шесть-семь человек — это необходимо, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Отмечается, что группы формируют после диагностики в конце первой недели курса, чтобы все участники были примерно на одном уровне. Средний возраст пациентов составляет около 70 лет, а самой возрастной участнице реабилитационной программы — 94 года. Однако четких возрастных ограничений и планки не существует, врачи могут принять и более молодых людей.

По окончанию курса пациенты получают методические материалы, которые помогут им продолжить заниматься дома. Участвовать в программе можно раз в полгода, и около 20 процентов пациентов проходят ее повторно. Как отмечают специалисты, профилактика деменции, как и любого другого заболевания, снижает риск его развития.

— Специально разработанные реабилитационные курсы с участием специалистов разных профилей позволяют восстановить интеллектуальные способности человека, улучшить память и навыки самообслуживания, — рассказал главный психиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Георгий Костюк.

По его словам, за шесть лет существования клиник памяти они смогли помочь более чем восьми тысячам пожилых москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, почему пожилым людям необходимо сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции. Особенно это важно для тех, кому исполнилось больше 60 лет.