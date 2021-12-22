Новые зимние экскурсионные программы подготовили на ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила новые зимние экскурсии, которые пройдут с 25 декабря по 31 января.

Познакомиться с историей ВДНХ можно будет на экскурсии «ВДНХ особого назначения», которую планирую проводить каждую субботу с 25 декабря. Во время прогулки по территории выставки можно будет посетить Музей гаража особого назначения ФСО России и познакомиться с историей создания ВДНХ на ее главное аллее.

В музее вниманию гостей выставки предложат автомобили, на которых ездили первые лица нашей страны. В экспозиции показаны модели автомобилей, которые стояли в гараже императора Николая II, а также машины, на которых ездили лидеры СССР.

Экскурсия «Новогодние традиции выставки» проходит по празднично украшенной Главной аллее ВДНХ. В ходе экскурсии гид расскажет гостям выставки о праздновании нового года на ВДНХ в разные времена, где раньше находилась резиденция Деда Мороза и о многом другом. Экскурсовод предложит остановиться у 28-метровой инсталляции «Время Рождества» с гигантскими часами, а после покажет каток ВДНХ — самый большой каток в Москве. Экскурсия будет проходить ежедневно с 10:30 до 11:45.

Этой зимой на ВДНХ пройдут новогодние елки, премьерные спектакли, тематические экскурсии в музеях и на свежем воздухе, передает официальный сайт мэра Москвы.

На ВДНХ и в Музее космонавтики с 24 декабря стартовал новый семейный квест «Космический экипаж». Участники события посоревнуются в конкурсе на лучшую эмблему экипажа космического корабля.