Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трамваи на Новощукинской улице задерживаются по техническим причинам

Виктория Сикерина

Город
Трамваи на Новощукинской улице задерживаются по техническим причинам
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Трамваи, следующие по Новощукинской улице на северо-западе Москвы, задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 декабря.

В ведомстве отметили, что в районе остановки «Детская поликлиника» изменилось расписание движения трамваев № 10, 15, 21, 28, 30 и 31.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря, в Северо-Западном административном округе (СЗАО) города. Тогда, из-за технических причин было изменено движение трамваев по маршруту № 6 на Авиационной улице.

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменялся в субботу, 18 декабря. Так, например, вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменился маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Помимо этого, появилась новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».

Читайте также:
Транспорт северо-запад Москвы график движения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте