Трамваи на Новощукинской улице задерживаются по техническим причинам

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Трамваи, следующие по Новощукинской улице на северо-западе Москвы, задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 декабря.

В ведомстве отметили, что в районе остановки «Детская поликлиника» изменилось расписание движения трамваев № 10, 15, 21, 28, 30 и 31.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря, в Северо-Западном административном округе (СЗАО) города. Тогда, из-за технических причин было изменено движение трамваев по маршруту № 6 на Авиационной улице.

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменялся в субботу, 18 декабря. Так, например, вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменился маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Помимо этого, появилась новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».