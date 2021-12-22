Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оборот пострадавшего бизнеса в Москве опередил допандемийный уровень

Виктория Сикерина

Город
Оборот пострадавшего бизнеса в Москве опередил допандемийный уровень
Фото: Pixabay

Оборот столичных предприятий, на деятельность которых в большей степени повлияла пандемия коронавируса, опередил уровень доковидного 2019 года на 41,5 процента. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 22 декабря.

Он отметил, что в сентябре оборот городских компаний составил 1,4 триллиона рублей, что на 58,3 процента больше показателей 2021 года и на 41,5 процента — 2019 года.

— При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 триллиона рублей, — заявил заммэра.

Министр столичного правительства и руководитель департамента экономической политики города Кирилл Пуртов добавил, что оборот наиболее пострадавших бизнес-отраслей за период с сентября по ноябрь текущего года увеличился на 83,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Высокими темпами восстанавливается сектор бытовых услуг — его выручка увеличилась на 64 процента по сравнению с осенью 2019 года. Стоматологии увеличили обороты на 59 процентов, СМИ и полиграфия — на 67 процентов, — добавил Пуртов.

Накануне Владимир Ефимов выразил мнение, что массовая вакцинация жителей столицы и впоследствии достижение эффективного уровня коллективного иммунитета позволяют городским властям не вводить ограничения по COVID-19. Эти факторы положительно влияют на бизнес-сферу в том числе.

Читайте также:
Бизнес Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте