Оборот пострадавшего бизнеса в Москве опередил допандемийный уровень

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Оборот столичных предприятий, на деятельность которых в большей степени повлияла пандемия коронавируса, опередил уровень доковидного 2019 года на 41,5 процента. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 22 декабря.

Он отметил, что в сентябре оборот городских компаний составил 1,4 триллиона рублей, что на 58,3 процента больше показателей 2021 года и на 41,5 процента — 2019 года.

— При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 триллиона рублей, — заявил заммэра.

Министр столичного правительства и руководитель департамента экономической политики города Кирилл Пуртов добавил, что оборот наиболее пострадавших бизнес-отраслей за период с сентября по ноябрь текущего года увеличился на 83,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Высокими темпами восстанавливается сектор бытовых услуг — его выручка увеличилась на 64 процента по сравнению с осенью 2019 года. Стоматологии увеличили обороты на 59 процентов, СМИ и полиграфия — на 67 процентов, — добавил Пуртов.

Накануне Владимир Ефимов выразил мнение, что массовая вакцинация жителей столицы и впоследствии достижение эффективного уровня коллективного иммунитета позволяют городским властям не вводить ограничения по COVID-19. Эти факторы положительно влияют на бизнес-сферу в том числе.