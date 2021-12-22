«Я вам не подружка»: Долина жестко ответила усомнившемуся в ее честности подписчику

Фото: Вечерняя Москва

Российская певица Лариса Долина накануне рассказала своим подписчикам в Instagram, что недавно разведенный Григорий Лепс постепенно выздоравливает после перенесенного им гипертонического кризиса. Но один из подписчиков усомнился в словах певицы.

Долина опубликовала совместную фотографию с Лепсом и певцом Ваней Дмитриенко. Один из подписчиков отметил, что Лепс заметно похудел.

Фото: Instagram/@larisa.dolina.official

«Ужас как Григорий похудел, а вы Лариса Санна обманывали подписчиков: все-таки развод, все-таки алкоголь и криз. Вы нас всех за лохов держите», — написал пользователь.

Он также заметил, что, живя напоказ, очень трудно скрыть проблемы со здоровьем. Он снова упрекнул певицу в попытках скрыть истинные причины проблем со здоровьем Лепса.

Ответа долго ждать не пришлось. Долина достаточно жестко осадила комментатора. Она ответила, что никогда в жизни не позволяла себе кого-нибудь обманывать.

— И попридержите свои мысли, не помешало было немного такта и сдержанности. Я вам не подружка, чтобы писать в таком тоне, — заявила Долина комментатору.

Однако ответ певицы не убедил подписчика, он ответил на заявление Долиной тем, что та так и не сказала ничего по существу.

«Вас спросили в прошлых постах, ответ был примерно таким же», — написал он.

Но Долина оставила очередной комментарий без внимания.

До этого Долина порассуждала о природе женщин и их роли в мире. Своими умозаключениями она поделилась с подписчиками в новом посте в социальной сети Instagram. Народная артистка призналась, что долго думала над этой темой и пришла к выводу: несмотря на то что женские мысли кажутся абсурдными, в них бывает много правды.