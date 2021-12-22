Посольство в США ответило на обвинения в адрес России в эскалации вокруг Украины

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

На фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, посольство РФ призвало «не сваливать с больной головы на здоровую».

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс написал у себя в Twitter, что, несмотря на заявления министра обороны России Сергея Шойгу, вину за эскалацию напряженности несут не США и Украина, а Россия и «ее ставленники».

В ответ на это заявление официальный Twitter-аккаунт посольства России в США написал, что США не следовало создавать антироссийский военный плацдарм на российской границе.

— Призываем Госдеп США не сваливать с больной головы на здоровую, — говорится в посте.

Призываем @USApoRusski не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации 🇺🇸 #США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. https://t.co/yBjPv40Dyo — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) December 22, 2021

Во вторник, 21 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ЧВК Соединенных Штатов готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные Североатлантического альянса (НАТО) отрабатывают варианты применения коалиций против РФ с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что манипуляции со стороны западных стран, которые прикрываются принципами международного права, надоели Москве. По его словам, страны Запада под разными предлогами действуют вдалеке от своих собственных границ.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.