Правительство утвердило постановление о грантовой поддержке сельского туризма

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Кабинет министров утвердил постановление о грантовой поддержке агротуризма. Об этом сообщила в среду, 22 декабря, пресс-служба кабмина.

Новый грант для сельхозпроизводителей «Агротуризм» появится с 2022 года. Максимальный размер гранта составляет 10 миллионов рублей. Поддержку государства получат представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма.

Отмечается, что срок окупаемости не должен превышать пять лет, а часть средств должен будет в проект вложить сам предприниматель.

— Для получения гранта до трех миллионов рублей необходимо вложить 10 процентов стоимости проекта, до пяти миллионов рублей — 15 процентов, до восьми миллионов рублей — 20 процентов, до десяти миллионов рублей — не менее 25 процентов, — говорится в сообщении.

Планируется направить 300 миллионов рублей на предоставление грантов в 2022 году, в 2023 году — 500 миллионов рублей, в 2024 году — 700 миллионов рублей. Кроме того, проводить отбор претендующих на получение гранта проектов будет Министерство сельского хозяйства.

До этого президент России Владимир Путин пообещал пересмотреть программу президентских грантов для ученых. Он заявил, что пересмотр программы президентских грантов возможен и необходим. Путин напомнил, что нынешние гранты президента утвердили в 1996 году. Пересматривали их единожды — в 2009 году.