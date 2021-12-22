Трамвай № 6 задерживается на улице Героев Панфиловцев из-за поломки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

Трамваи, следующие по маршруту № 6, задерживаются на улице Героев Панфиловцев в районе Туристской улицы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 декабря.

В ведомстве отметили, что изменения в расписании связаны с повреждением контактной сети.

— Маршрут временно изменен — вместо остановки «Братцево» трамваи ходят до Восточного моста. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что трамваи задерживаются по техническим причинам на Новощукинской улице на северо-западе Москвы. Так, в районе остановки «Детская поликлиника» изменилось расписание движения трамваев № 10, 15, 21, 28, 30 и 31.

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменялся в субботу, 18 декабря. Так, например, вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменился маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Помимо этого, появилась новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».