Японские ученые разработали вакцину против старения

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Японские ученые разработали вакцину, которая способна замедлить старение человека.

Препарат специалисты создали на основе аминокислот и живого белка. Его основу составляет пептид, который способен разрушать старые клетки.

Ученые отметили, что обнаружили особый маркер, указывающий на клетки старения. Созданная вакцина работает таким образом, что она выявляет эти маркеры и удаляет клетки старения из тела.

Как отмечают исследователи, вакцина поможет людям с жесткими кровеносными сосудами, а также имеющим возрастные заболевания: ожирение, диабет и некоторые другие болезни, передает «МИР 24».

Испытания нового препарата были проведены на грызунах. Во время тестов ученые выяснили, что число старых клеток у грызунов уменьшалось из-за сокращения артериальной жесткости.

По словам специалистов, им необходимо идентифицировать еще несколько маркеров для клеток старения и вакцину можно будет использовать и для людей.

Ранее ученые назвали неожиданную причину старения.

Источник: mir24.tv