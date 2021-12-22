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Названы лучшие подарки для игры в «Тайного Санту»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Названы лучшие подарки для игры в «Тайного Санту»
Фото: Pexels

К игре «Тайный Санта» каждый год присоединяется все больше людей. Ее суть проста — анонимный обмен подарками. Эксперты рассказали, какие подарки лучше выбрать для этого случая.

Они советуют выбрать для подарка что-то универсальное. Отлично подойдет чайный или кофейный набор, сертификат в магазин косметики, книжный магазин, магазин товаров для дома, билеты в кино или театр, подписка на киносервис.

Коллегам можно подарить ежедневники, термокружки или книги-бестселлеры, ручки с оригинальной гравировкой.

Мужчинам понравятся аксессуары для гаджетов, инструменты или наборы деликатесов. Женщины, как правило, рады получить сертификат в магазин косметики, бьюти-набор, красивые варежки или шарф.

Одногруппникам и одноклассникам можно подарить настольные игры для компании или елочные украшения.

Эксперты не советуют выбирать в качестве подарка алкогольные напитки, передает издание «Невские новости».

До этого психолог назвала лучшие варианты подарков мужчине на Новый год. Ольга Адрианова предлагает женщинам сделать что-то своими руками — так партнер точно сможет ощутить их заботу.

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