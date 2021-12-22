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Врачи рассказали о правилах безопасности во время новогодних каникул

Ирина Игнатенко

Общество
Врачи рассказали о правилах безопасности во время новогодних каникул
Фото: freeimages.com

Медицинские специалисты рассказали о правилах безопасности в период новогодних каникул.

По словам врачей, за последние годы все чаще в больницу в новогодние дни попадают молодые и здоровые мужчины в возрасте 30 лет.

Так, первая опасность в новогодние праздники — это петарды. Заведующий травматологическим отделением московской областной больницы им. Розанова Арутюн Туфанян отметил, что такие пациенты с травмами от взрывов петард начали поступать еще в декабре. Почти все – в состоянии опьянения.

— Возможны серьезные рваные раны. Можно даже лишиться пальцев, — отметил он в комментарии ОСН.

Заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов заострил внимание на еще одной фатальной новогодней опасности. Многие переедают во время новогоднего застолья, что может привести к различным проблемам с ЖКТ. Он посоветовал не объедаться и стараться не употреблять большое количество алкоголя.

В этом году также остается актуальной необходимость соблюдения антиковидных мер, поэтому Новый год лучше отметить в кругу семьи. На прогулке необходимо помнить о социальной дистанции.

До этого российские врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом.

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