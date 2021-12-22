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Депутат МГД Артемьев: Активная поддержка инноваций в столице помогает внедрять передовые технологии

Евгений Белоусов

Город
Депутат МГД Артемьев: Активная поддержка инноваций в столице помогает внедрять передовые технологии
Фото: АГН Москва

Активная поддержка инновационных технологий в Москве позволяет внедрять самые передовые разработки. Об этом в среду, 22 декабря, заявил депутат столичного парламента Олег Артемьев.

По его словам, московский рынок на сегодняшний день предлагает множество инновационных разработок, отвечающих самым актуальным запросам общества. Так, например, в декабре московские разработчики представили умный обеззараживатель воздуха, который управляется с помощью смартфона. Обеззараживатель оснащен мощными ультрафиолетовыми лампами, которые обеспечивают до 100 процентов очистки воздуха от вредных микроорганизмов территорию площадью до 150 тысяч квадратных метров.

— Это актуально не только в период пандемии коронавируса, но и во время сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом. Сейчас разработка уже проходит этапы апробации и сертификации, а в серийное производство она поступит в январе 2022 года, — отметил Артемьев.

По его словам именно поддержка инновационных разработок во многом помогает не только оперативно разработке, но и выходу таких проектов на рынок.

— Москва является привлекательным городом для специалистов, но мы должны понимать, что мы конкурируем за лучшие умы с другими мегаполисами и странами, где также ценят инженеров, разработчиков, программистов, которые способны не только предлагать такие решения, но и доводить их до серийного производства, — заключил депутат.

Инновационная отрасль, подчеркнул Артемьев, должна и дальше оставаться в сфере повышенного внимания со стороны Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве на базе Городской клинической больницы имени Боткина появился первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей 5G. По словам заммэра, Боткинскую больницу выбрали неслучайно. Медицинское учреждение является одним из самых передовых и оснащенных в Москве.

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